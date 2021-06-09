Що почитати в дощовий вечір: улюблені книжки Тані Брик

Переможниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) порадила кілька творів, які точно прикрасять ваше дозвілля

Хоча на календарі – літо, регулярні зливи можуть завадити насолоджуватися довгими прогулянками. Такі вечори – чудовий привід провести час із книжкою. А якщо не можете визначитися, з якою, зверніть увагу на улюблені твори Тані Брик – переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

Жоель Діккер «Правда про справу Гаррі Квеберта». Сюжет книги розгортається навколо американського романіста Маркуса Гольдмана, який перебуває у творчій кризі. Вийти з нього чоловікові допомагає письменник Гаррі Квеберт, якого раптово звинуватили у вбивстві 15-річної дівчинки, вчиненому 33 роки тому. Що сталося насправді, і намагається дізнатися Маркус. До речі, у 2018 році вийшов 10-серійний серіал «Правда про справу Гаррі Квеберта». Патрік Зюскінд «Парфумер. Історія одного вбивці». Цей роман німецького прозаїка вже став класикою, хоча був виданий відносно нещодавно – у 1985 році. Головний герой – Жан-Батист Гренуй, хлопець із неймовірно тонким і сильним нюхом. Він став серійним убивцею в гонитві за єдиним і неповторним ароматом, здатним зводити з розуму й підкорювати натовпи людей. Оскар Вайлд «Портрет Доріана Грея». Найуспішніший роман ірландського письменника Оскара Вайлда розповідає про гарного юнака Доріана Грея. Якось художник написав портрет хлопця, який почав старішати замість нього. Щоразу, коли Доріан робить щось погане, а робить він це часто, потрапивши в погану компанію, його портрет спотворюється. У той час, як сам Грей зберігає свою молодість і красу навіть через багато років.

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