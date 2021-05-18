Саша Літвін показала хлопця – брата блогера Андрія Трушковського

Фіналістка «Супер Топ-модель по-українськи» ділиться фото з відпустки в сонячній Домінікані, де вона відпочиває разом зі своїм хлопцем та друзями

Про своє особисте життя Саша Літвін зазвичай говорить стримано. Навіть на зйомках «Предметки. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком модель лише обмовилася про минулі відносини, які принесли їй чимало болю, і постаралася якнайшвидше закрити тему.

Але, мабуть, все налагодилося, і дівчина, нарешті, готова відверто говорити і показувати всьому світу свого нового обранця. Ним став діджей Тімур Трушковський, брат популярного блогера Андрія Трушковського. І познайомила Саша своїх підписників з хлопцем досить оригінальним способом: модель виклала відверте фото в Instagram, на якому вона повністю оголена цілується з Тимуром в океані. «Honeymoon», – підписала модель перший спільний знімок з коханим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин???? (@aleksandra.litviin)

На нових фото та відео з Домінікани щаслива парочка показує, як проводить час на райському острові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин???? (@aleksandra.litviin)

Зворушливий чорно-білий знімок, на якому Тімур обіймає ноги Саші, дівчина підписала дуже романтично: «Хочу прокидатися так щоранку!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин???? (@aleksandra.litviin)

Важко не помітити, як розкривається досить стримана Саша в нових відносинах. І ми щиро раді за дівчину, яка, нарешті, зустріла чоловіка, з яким почуває себе щасливою!

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