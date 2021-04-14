«Це мій перший досвід»: Учасниця «Топ-модель по-українськи» розповіла про стосунки з дівчиною

Ярина Самарик, наймолодша учасниця третього сезону ТМПУ, та сама зухвала Скінні, на своїй сторінці в Instagram продовжує знайомити дописувачів зі своїм особистим життям. Нещодавно Ярина зробила гучний камінг-аут у соцмережах, а тепер розповіла, як почались її перші серйозні стосунки:

– Ми зустрілися цілком випадково, – згадує учасниця реаліті. – Вона (Рія, дівчина Яри – прим. ред.), не хотіла відносин, я не вірила в людей і уникала близості. Але вже при першому знайомстві, в оточенні різноманітних лесбійок, я сказала собі, що вона буде моєю, «приміряючи» в голові нашу майбутню пару. Але настільки руйнівного результату власних фантазій я і уявити собі не могла. Ця людина не просто змінила моє життя і повернула щастя, вона показала мені, що таке – це «щастя» в принципі.

Дівчина розповіла, що саме ці стосунки стали першими в її житті, адже раніше вона нікого до себе настільки близько не підпускала:

– Не буду лукавити і зізнаюся, що це мій перший досвід у відносинах. Мене ніколи не цікавили короткочасні «мутки» задля галочки, якими часто зловживають підлітки. Якби в мене з‘явилася дівчина в 14 років, це би був нездоровий досвід відносин у найяскравіших його проявах. Суб‘єктивно моє бачення «стосунків», адже кохати можна і в 13 років, проте як? На жаль, люди часто перетворюють відносини на самостверджування або затикання психологічних дир, особливо в період формування власної ідентичності, який може не гармоніюватися й до смерті ( саме «не гармоніюватися», бо формуємося ми впродовж усього життя). Це саме та дівчина, яка штурмувала мої мрії всі ці роки й нарешті пробудилася в реальності. Якій я можу довіряти і не боятися сказати «люблю». Наші відносини, мабуть, не у всьому здорові, адже життя без неї уявити важко, проте кого це хвилює…

Фото: __yara.s__

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