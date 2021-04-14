Батьки були в сусідній кімнаті: переможниця СТМПУ — про перший секс

Таня Брик з модельного реаліті Нового каналу поділилася своїм інтимним досвідом

Перший секс — один з найінтимніших моментів у житті. Але це не завадило переможниці проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал, Тані Брик відверто поділитися своїм досвідом у рамках освітнього проекту Фонду Олени Пінчук — STORIES.

З хлопцем, який став першим коханням Тані, вона познайомилася в інтернеті. Вони багато листувалися, почали дружити. Але романтичні стосунки зав’язалися між ними після першого сексу.

— Він приїхав на Новий рік до мене в Миколаїв з Києва — ми святкували з моїми батьками вдома. Коли прийшов час лягати спати, батьки розвели нас по різних кімнатах. Пішла до себе, згорнулася калачиком, плачу… І тут зайшла мама і сказала: «Таню, йди до нього». Кажу: «А як же тато?» А вона: «Я з ним домовилася», — згадує Таня. — Це було, як у романтичних фільмах: відкриваю двері, кричу його ім’я, він теж відкриває двері, я лечу до нього…

Як полюбити своє тіло: лайфхаки переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»

Але все не могло статися спокійно — як-не-як батьки в сусідній кімнаті бентежили парочку.

— Дві години ми чекали, щоб заснули батьки. Коли все нарешті підійшло до пікового моменту, і ми вирішили перебратися в інше місце, хлопець підняв джинси… і з них голосно на підлогу висипалися дрібні гроші. Запанувала тиша, а потім ми почули тихий батьківський сміх із сусідньої кімнати, — з посмішкою розповіла переможниця модельного реаліті Нового каналу. — Ми посміялися, але секс все-таки відбувся. Було добре, я кайфанула. Батьки дуже спокійно до цього поставилися.

З цим хлопцем Таня розійшлася через три роки — він виявився абьюзером, зрадником і брехуном.

Про перший презерватив, захоплення БДСМ і розбите серце — в освітньому проекті STORIES з Танею Брик: