Как полюбить свое тело: лайфхаки победительницы «Супер Топ-модели по-украински»

Таня Брык поделилась секретами, которые помогли ей стать уверенной в себе

Смотрите на фигуры красивых девочек в Instagram и мечтаете выглядеть так же? Не стоит зацикливаться на глянцевых картинках — лучше научитесь принимать и любить собственное тело. А помогут в этом советы Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

— Делюсь собственным опытом. Принять свое тело мне помогли фотосъемки. Сделайте себе подарок и найдите хорошего фотографа. На снимках увидите себя другим человеком, — отметила девушка. — Еще один маленький секрет: когда никого нет дома, я люблю ходить нагишом. Сразу по-другому чувствуешь свое тело.

Полезная практика: станьте перед зеркалом и всматривайтесь в себя, найдите «недостатки» и примите их. Поймите, что в этом и есть ваша особенность.

— Развешайте по дому мантры (желательно на зеркалах). Напишите: «Я счастливая, я любимая, я здоровая, я излучаю свет красоты и радости», «Я верю в себя и свои силы», «Я создаю тот мир, который мне нравится» и т.д. Каждый раз, когда увидите их, читайте по три раза — со временем вы заметите, что стали увереннее в себе, — сказала победительница модельного реалити Нового канала.

А еще особое внимание стоит уделить уходу за собой. Делайте массажи, маникюр, педикюр и другие beauty-процедуры, занимайтесь в спортзале. Когда увидите свое тело в форме, сразу станете увереннее в себе! Кстати, в разгар локдауна заниматься спортом можно и дома — держите комплекс упражнений от Тани Брык:

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