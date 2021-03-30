Сергей Никитюк рассказал о путешествии на Шри-Ланку во время карантина

Эксперт модельного реалити и ведущий digital спецпроекта «Предметка» (Новый канал) провел отпуск на солнечном острове на берегу Индийского океана и поделился впечатлениями об отдыхе в карантинных условиях.

– Отпуск в этом году я решил провести на Шри-Ланке. Выбор пал именно на нее, так как в карантин не все страны открыты, а хотелось к океану. И из того, что было, Шри оказалась самой доступной. Я покупал пакетный тур, перелет с дозаправкой в ОАЭ длился в общей сложности 12 часов. Было достаточно сложно, поэтому, чтобы он был максимально комфортным, я докупил место у аварийного выхода – там больше пространства на для ног. Летели на Шри-Ланку ночью, и я спал. Обратно скачал на Netflix целый сезон «Нарко» и как раз уложился в 10 серий, посмотрел первый сезон за перелет.

Сергей признался, что с собой вез только маленький чемоданчик:

– Я взял с собой плавки, вьетнамки, солнечные очки и средство от ожогов для загара. Я всегда в теплые страны летаю с маленьким количеством вещей. А зачем больше?

Отпуск Сергея выпал на холодный конец февраля, когда Киев засыпало снегом и заливало дождями:

– Прилетел я в аэропорт «Хамбантота», и оттуда до моего отеля в Бентоте надо было ехать два часа. Самое классное, что я вылетел из Киева в холодную погоду, прилетел – а на Шри +31! Я растаял :).

Хотя Шри-Ланка и открыта для туристов с декабря 2020, на острове действуют строгие карантинные ограничения, к которым следует быть готовым, чтобы избежать неприятных сюрпризов по прибытию:

– Нужно понимать, что путешествие в карантинное время очень своеобразное, потому что по правилам ты должен сдать один тест перед вылетом з Киева и еще два – на Шри: первый в день прилета и второй – на пятый день пребывания. Карантин нужно отсидеть 14 дней в отеле, а потом можно свободно путешествовать по острову. Поскольку так много времени у меня не было, весь мой отпуск длился 10 дней, я не мог выходить за территорию отеля. Экскурсий было всего три, все с сертифицированными гидами, в специально обработанных автобусах, маски, перчатки… И куда бы ты не приехал, тебя везде обрабатывают антисептиком, меняют маски, постоянно меряют температуру – у них с этим очень строго!

– В город я не мог выходить – ни на рынок, ни в рестораны. Но, к счастью, территория отеля была большая, ухоженная, поэтому особо никуда и не хотелось! А еще на лужайках возле гостиницы свободно гуляют ящерицы. Они охотятся на насекомых, похожих на майских жуков, которые живут на земле, под травой. Некоторые совсем не боятся людей и подходят очень близко, как коты :).

– Еще один плюс Шри-Ланки – куча фруктов: бананы, маракуя, ананасы, папайя, манго, апельсины, этого всего в изобилии!

– Я отлично отдохнул, вернулся в Киев с новыми силами и готов к старту «Предметки» с участницами реалити «Від пацанки до панянки» на YouTube Нового канала.

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