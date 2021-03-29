Совет Сони Плакидюк, который поможет похудеть на карантине

Карантин — прекрасная возможность уделить время уходу за телом. Как похудеть и избавиться от целлюлита, не выходя из дому, знает Соня Плакидюк.

Набрать на локдауне лишний вес проще простого — минимум активности, постоянный доступ к вкусной еде… Но есть и второй вариант. Можно взять себя в руки, как fashion&celebrity-фотограф, эксперт модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, Соня Плакидюк. Она не понаслышке знает, как выходить из локдауна красивее и стройнее.

— Не знаю, как вы, а я лично в глубокой печали по поводу закрытия спортзалов. Это происходит второй год подряд как раз в тот момент, когда проходит этап адаптации к спорту, и у меня перестает адски болеть все тело. И вот опять домашние тренировки, которые я ненавижу! — пожаловалась Соня Плакидюк. —Единственное, что радует — я опять осталась взаперти со всеми своими щетками, скрабами, кремами и гаджетами для красоты души и тела. Знаю, как выйти из карантина если не богиней, то точно улучшенной версией себя.

Во время локдауна 2020-го года Соня Плакидюк похудела на три килограмма. Помогла ей в этом beauty-процедура, которую фотограф советует попробовать каждой девушке.

— Я — тот редкий вид самки, который вышел из прошлого карантина на размер меньше, чем заходил в локдаун. Моя массажистка была в шоке! Именно в тот период у меня появилась первая лимфодренажная щетка, я увлеклась соляными скрабами и реально уменьшилась в объемах, — призналась эксперт модельного реалити Нового канала. — Так как во время карантина вы все равно будете сидеть дома и смотреть сериалы, делайте это под лимфодренажный массаж — вы и не заметите, как ваша рука привыкнет к этим незатейливым движениям. Чем чаще делаете такую процедуру — тем лучше кровообращение и тем меньше у вас целлюлита.

Лимфодренажный массаж — процедура, которая выводит токсины и лишнюю жидкость из организма. Чтобы делать лимфодренажный массаж, необходимо знать, где расположены лимфоузлы и направление движения лимфы. Процедуру делают при помощи специальной щетки и скрабов, как правило она безболезненна.

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