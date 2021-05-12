Як побороти емоційну залежність від їжі: особистий досвід Тані Брик

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Отримувати радість від смачної їжі — це нормально, але що робити, якщо пристрасть до їжі стала нездоровою?

Переїдання — проблема багатьох людей, яка доставляє масу незручностей: тяжкість і біль у шлунку, нудоту, зайву вагу, врешті-решт. З’їсти зайвого можна з багатьох причин, одна з яких — емоційна залежність від їжі. Як з нею боротися, не з чуток знає переможниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Таня Брик.

— Особисто я боролася так: слухала своє тіло та намагалася розрізнити, коли я дійсно голодна, а коли просто хотіла чогось смачненького, — зазначила Таня Брик. — Як правило, ми заїдаємо ті емоції, яких нам не вистачає.

Для початку варто розібратися, чого саме вам не вистачає. А потім — спробувати замінити це реальними емоціями, а не їжею.

— Якщо хочете їсти — знайдіть заміну: сходіть на прогулянку, позаймайтеся спортом, — порадила переможниця модельного реаліті Нового каналу. — Спробуйте виписувати свої почуття, щоб розуміти, чого саме вам не вистачає. Зрозумійте, які саме продукти викликають залежність і поступово виключайте їх.

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