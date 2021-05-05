«Я просто мацала»: Таня Брик поділилася смішною історією про презерватив

Переможниця модельного реаліті Нового каналу розповіла, коли вперше взяла в руки засіб контрацепції

Про те, що таке секс, сучасні діти дізнаються рано. А ось переможниця проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал, Таня Брик дізналася рано про… презервативи. Кумедною історією вона поділилася в рамках освітнього проекту Фонду Олени Пінчук — STORIES.

— Коли я була зовсім маленькою, знайшла презерватив. До цього я знала, що є такі спеціальні квадратики для захисту, але ніколи не чіпала їх. Я відкрила упаковку, помацала його, вивчила… Але показати відкритий презерватив батькам посоромилася, тому заховала його в куртку, яку після цього не носила року три, — зізналася Таня Брик. — У мене є хрещена сестра, всі мої речі кочували до неї. І ця куртка теж…

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Виявивши несподіваний сюрприз в кишені куртки, кума мами Тані тут же повідомила їй про знахідку.

— Мама прийшла і каже: «Тут тітка Іра знайшла відкритий презерватив у кишені. Ти з дітками за школою дивилася?» Кажу: «Мам, я мацала…» Мама відразу ж запитала про мої відчуття і попросила ніколи більше не соромитися говорити з нею про такі речі, — сказала переможниця модельного реаліті Нового каналу. — Каже: «Хочеш — мацай, нюхай, жуй, тільки не соромся, не ховай це нікуди».

З тих пір Таня дійсно не соромиться не тільки обговорювати секс з батьками, хлопцями і друзями, а й давати відверті інтерв’ю про інтимні речі. Про перший секс, захоплення БДСМ і розбите серце — в освітньому проекті STORIES з Танею Брик: