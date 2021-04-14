«Это мой первый опыт»: Участница «Топ-модель по-украински» рассказала об отношениях с девушкой

Ярина Самарик, самая младшая участница третьего сезона ТМПУ, та самая дерзкая Скинни, на своей странице в Instagram продолжает знакомить подписчиков со своей личной жизнью. Недавно Ярина сделала громкий каминг-аут в соцсетях, а теперь рассказала, как начались ее первые серьезные отношения:

– Мы встретились совершенно случайно, – вспоминает участница реалити. – Она (Рия, девушка Яры – прим. ред.), не хотела отношений, я не верила в людей и избегала близости. Но уже при первом знакомстве, в окружении разных лесбиянок, я сказала себе, что она будет моей, «примеряя» в голове нашу будущую пару. Но столь разрушительного результата собственных фантазий я и представить себе не могла. Этот человек не просто изменила мою жизнь и вернул счастье, она показала мне, что такое – это «счастье» в принципе.

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Девушка рассказала, что именно эти отношения стали первыми в ее жизни, ведь ранее она никого к себе настолько близко не подпускала:

– Не буду лукавить и признаюсь, что это мой первый опыт в отношениях. Меня никогда не интересовали кратковременные «мутки» для галочки, которыми часто злоупотребляют подростки. Если бы у меня появилась девушка в 14 лет, это был бы нездоровый опыт отношений в самых ярких его проявлениях. Субъективно мое видение «отношений», ведь любить можно и в 13 лет, однако как? К сожалению, люди часто превращают отношения в самоутверждение или пытаются таким образом заткнуть психологические дыры, особенно в период формирования собственной идентичности, который может не гармонизироваться и до смерти (именно «не гармонизироваться», так как формируемся мы на протяжении всей жизни). Это именно та девушка, которая штурмовала мои мечты все эти годы и наконец воплотилась в реальности. Которой я могу доверять и не бояться сказать «люблю». Наши отношения, видимо, не во всем здоровы, ведь жизнь без нее представить трудно, однако кого это волнует …

Фото: __yara.s__

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