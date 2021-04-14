Родители были в соседней комнате: победительница СТМПУ — о первом сексе

Таня Брык из модельного реалити Нового канала поделилась своим интимным опытом

Первый секс — один из самых интимных моментов в жизни. Но это не помешало победительнице проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, Тане Брык откровенно поделиться своим опытом в рамках образовательного проекта Фонда Елены Пинчук — STORIES.

С парнем, который стал первой любовью Тани, она познакомилась в интернете. Ребята много переписывались, начали дружить. Но романтические отношения завязались между ними после первого секса.

— Он приехал на Новый год ко мне в Николаев из Киева — мы праздновали с моими родителями дома. Когда пришло время ложиться спать, родители развели нас по разным комнатам. Пошла к себе, свернулась калачиком, плачу… И тут зашла мама и сказала: «Таня, иди к нему». Говорю: «А как же папа?» А она: «Я с ним договорилась», — вспоминает Таня. — Это было, как в романтических фильмах: открываю дверь, кричу его имя, он тоже открывает дверь, я лечу к нему…

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Но все не могло произойти спокойно — как-никак родители в соседней комнате смущали парочку.

— Два часа мы ждали, чтобы уснули родители. Когда все наконец-то подошло к пиковому моменту, и мы решили перебраться в другое место, парень поднял джинсы… и из них громко на пол высыпалась мелочь. Воцарилась тишина, а потом мы услышали тихий родительский смех из соседней комнаты, — с улыбкой рассказала победительница модельного реалити Нового канала. — Мы посмеялись, но секс все-таки состоялся. Было хорошо, я кайфанула. Родители очень спокойно к этому отнеслись.

С этим парнем Таня рассталась через три года — он оказался абьюзером, изменщиком и обманщиком.

О первом презервативе, увлечении БДСМ и разбитом сердце — в образовательном проекте STORIES с Таней Брык: