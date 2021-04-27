«Збираю список лікарів»: Соня Плакидюк задумалася про пластику

Експертка модельного реаліті Нового каналу поділилася своїм ставленням до пластичних операцій

Fashion&celebrity-фотографка й експертка проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал, знає про beauty-процедури все: вона є амбасадоркою декількох косметичних брендів, не оминає увагою ін’єкції краси та з радістю тестує на собі всі новинки косметологічної сфери.

— Процедур боятися — в салон не ходити, — посміхнулася експертка модельного реаліті, яке показував Новий канал. — Я це роблю з азартом дослідника, допускаючи варіант того, що щось піде не так. Але це стосується будь-якого процесу. Я взагалі досить хоробрий пиріжок.

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А в майбутньому дівчина не проти навіть лягти під ніж хірурга — тільки коли знайде професіонала, якому зможе довіряти.

— До пластичних операцій я ставлюся чудово! Вже збираю список лікарів, до яких звернуся, коли надумаю робити блефаропластику, підтяжки і т.д. Я не дуже вірю в те, що буду старіти красиво, як Мей Маск (73-річна модель і дієтолог, працює в модельній сфері вже більше 50 років. А ще вона — мама Ілона Маска, — прим. ред.) — готую запасний аеродром, — посміялася Соня Плакидюк.

Блефаропластика — операція зі зміни форми повік або розрізу очей. Найчастіше таку операцію роблять, коли через нависання верхньої повіки або мішки під очима.

До речі, вже у вівторок, 24 квітня, о 19:00 ви зможете побачити Соню Плакидюк в Improv Live Show на Новому каналі!