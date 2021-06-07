Софі Берідзе прокоментувала відверту фотосесію

Днями на сторінці учасниці «Супер Топ-модель по-українськи» в соціальній мережі Instagram з’явилася серія відвертих знімків

Підписники засипали модель сердечками і схвальними коментарями: «Німфа!», «Боже, це дуже красиво», «Це настільки прекрасно, що я не можу перестати дивитися», і підкреслили особливу жіночність дівчини на фото: «Така ніжна!», «Дуже жіночна».

Всі глядачі модельного реаліті пам’ятають, наскільки складними завжди для моделі-трансгендера були подібні фотосесії на проекті, але сама Софі зізналася, що ця зйомка далася їй легко:

– Я абсолютно спокійно зважилася на таку фотосесію, я ж творчістю займаюся! І це була моя ідея. Насправді я ж не знімалася повністю оголеною, це лише груди, а не геніталії. Я взагалі в джинсах стояла на фотосесії, тільки торс був голий.

Дивлячись на цю неймовірно ніжну дівчину, складно повірити, що ще недавно Софі переживала, що брючний костюм або коротка стрижка можуть зробити її менш жіночною.

Фото: sofiberidze

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