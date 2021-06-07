Учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» знялася у фільмі з Бредом Піттом і Сандрою Буллок

Зйомки голлівудської кінострічки відбулися в Домінікані, де учасниця модельного реаліті Нового каналу проводила відпустку

Катя Свинарчук з проекту «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, провела відпустку з користю – не лише відпочила у красивому місці, а й знялася в голлівудському фільмі! Але про все по порядку.

– Два тижні тому я написала плаксивий пост в Instagram, мовляв, все набридло, от би кудись полетіти… І тут мені відразу пише моя подруга: «Катю! Наші знайомі зараз у Домінікані, знімають рекламні фото/відео для різних красивих вілл, полетіли до них!» Ну, а я що? Полетіли! – почала свою розповідь дівчина. – Мені дали контакт консула України в Домінікані, яка й допомогла знайти квитки за день до вильоту.

Цей же консул і запропонувала Каті знятися в голлівудському фільмі – американці якраз шукали молоду дівчину на епізодичну роль студентки-туристки в романтичній екшн-комедії «Загублене місто D» братів-кінематографістів Адама і Аарона Ні. Сюжет розгортається навколо письменниці, яка з подивом виявляє, що вигадане місто, яке фігурує в її творах, насправді існує. Дівчина вирушає в небезпечну пригоду, щоб відшукати його. У головних ролях — Сандра Буллок, Ченнінг Татум, Бред Пітт.

Бреда Пітта я, на жаль, не бачила

– Консул відправила мої фотографії кастинг-директору, і вже за пару днів мені прийшло величезне повідомлення іспанською мовою з усією інформацією, графіком і привітаннями, – розповіла учасниця модельного реаліті, яке показував Новий канал. – Спочатку мене повезли здавати тест на COVID-19, потім на примірку. Через день був ще один тест – через те, що на знімальному майданчику дуже багато людей, нас змушували здавати їх 2-3 рази. Знімальний день тривав з шостої ранку до шостої вечора.

Потім дівчину запросили на ще один знімальний день, але вона не змогла – якраз поверталася додому, в Україну. Тож Каті заплатили гонорар – 2400 песо (близько 1150 грн) і сказали чекати показ фільму в кінотеатрах. Вийде він у 2022 або 2023 році.

– Бреда Пітта я, на жаль, не бачила. Бачила тільки, як виходив з вертольота Ченнінг Татум і як Сандра Буллок проходила поруч на знімальному майданчику, – додала Катя.

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