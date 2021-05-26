Рецепт дня: боул з кускусом і фореллю від учасниці «Супер Топ-моделі по-українськи»

Корисна, різноманітна та смачна їжа, в якій збалансовані всі компоненти, необхідні для активного способу життя

Боул – цікава й корисна страва, яка в останні роки стала особливо популярною. У перекладі з англійської bowl означає «чаша» або «глибока миска» – саме в них і подаються інгредієнти. Збирають боул так, щоб у ньому були всі необхідні організму елементи.

Зазвичай основа страви складається з крупи (булгур, кускус, рис) – вона корисна для травлення і ситна. Потім до неї додають рибу або м’ясо птиці – це джерело білка. Джерела корисних жирів – авокадо, горіхи, насіння, олії. Також у боул додають свіжі або запечені овочі. Інгредієнти не змішують, а з’їдають окремо – так вони легше засвоюються.

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Якщо хочете спробувати приготувати корисний боул вдома, можете слідувати рецептом Саші Кугат – учасниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

Інгредієнти:

кускус – 40 г;

огірок – 1 шт.;

маслини – 6-8 шт.;

авокадо – 0,5 шт.;

фета – 100 г;

філе форелі – 150 г;

суміш перцю і прянощів, сіль – за смаком;

кунжут – за смаком.

Спосіб приготування:

Запарте кускус окропом у співвідношенні один до одного, додайте сіль і перемішайте. Закрийте кришкою і дайте постояти. Видаліть з форелі всі кісточки і наріжте її невеликими кубиками по 1,5-2 сантиметри. Наріжте огірки тонкими кружальцями, а фету – невеликими кубиками. У глибоку чашу викладіть кускус, огірок, маслини, авокадо, фету і форель. Посипте все сумішшю перцю і прянощів, а також кунжутом

Смачного!

Фото: Unsplash

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