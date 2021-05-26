Соня Плакидюк: Секрети чистої шкіри і beauty-лайфхаки

Fashion&celebrity-фотографиня розповіла, як їй вдалося досягти ідеально чистої та сяючої шкіри обличчя

Соня Плакидюк – не лише одна з найбільш затребуваних фотографинь України та експертка проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал, а й beauty-амбасадорка кількох відомих косметичних брендів. І це не дивно, адже дівчина знає про догляд за шкірою практично все. І з радістю ділиться своїми секретами: що робити, щоб шкіра обличчя була чистою та ідеальною?

– Тут дуже багато чинників. По-перше, харчування – часто висипами шкіра реагує на певні продукти, у кожного вони свої. Це потрібно з’ясовувати експериментально або за допомогою аналізів, – зазначила Соня Плакидюк. – По-друге, потрібно викорінити звичку торкатися брудними руками обличчя. По-третє, те ж саме стосується пензликів, наволочок і рушників, якими ви витираєте обличчя – я за одноразові паперові рушники.

Не розраховуйте, що зможете боротися з висипами самостійно – заради ідеальної шкіри доведеться походити до фахівців.

– Також важливим є підбір відповідного догляду – косметолог у допомогу! Також регулярно відвідуйте гінеколога й ендокринолога, бо дисбаланс у гормональній сфері теж може провокувати висипи, – додала експертка модельного реаліті, яке показував Новий канал.

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