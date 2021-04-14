Масажі і не тільки: топ-5 улюблених beauty-процедур Соні Плакидюк

Експертка модельного реаліті Нового каналу розповіла, що допомагає їй тримати тіло в тонусі

Підтягнута шкіра, відсутність целюліту, ніяких набряків… Думаєте, такого результату можна досягти лише старанними заняттями спортом? Скажемо по секрету: ні. Які beauty-процедури допоможуть тримати тіло в тонусі, розповіла експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соня Плакидюк.

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– Був період, коли я не могла їсти нічого, поки не зважу і не порахую калорії – а там і до розладу харчової поведінки було рукою подати, – зізналася експертка модельного реаліті Нового каналу. – Зараз же мої прекрасні форми майже не їдять після 17:00 і носять себе на масажно-обгортальні процедури.

Одна з найулюбленіших beauty-процедур Соні – «старвак», який вважають найефективнішим апаратним масажем.

– Це дуже класний апарат, прообразами якого є традиційний масаж банками і класичний ручний. Творцям апарату «Старвак» вдалося поєднати два ці види в одній процедурі, завдяки чому ефект від неї збільшився в рази, – розповіла Соня. – На шкіру пацієнта здійснюється вакуумний вплив спеціальними насадками. Завдяки цьому всередині тканин поліпшується обмін речовин.

Також у топ-5 дієвих процедур Соня Плакидюк віднесла ручний і медовий масажі, віскі-сповивання і тейпування. Якщо з масажами все зрозуміло, то дві останні процедури потребують пояснення.

Віскі-сповивання – це багатошарова оздоровчо-косметична процедура, під час якої на тіло наносяться різні препарати, відповідно до локальних проблем – розтяжки, варикозне розширення вен та ін. Зверху – спеціальна олія та вологий бандаж, просочений лікувальним лосьйоном. Після цього пацієнта обгортають плівкою і ковдрою та залишають на годину-півтори. Процедура не лише підтягує шкіру і зменшує розтяжки, а й стабілізує гормональний фон.

Тейпування – процес нанесення на тіло або обличчя яскравих клейких стрічок (тейпів) з внутрішнім гіпоалергенним клейовим шаром. Вони посилюють кровообіг, приводять тіло в тонус. Відмінна альтернатива ін’єкціям.

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