Сучасна класика: 5 серіалів від Соні Плакидюк, які зроблять карантин яскравішим

Fashion&celebrity фотограф і експерт модельного реаліті Нового каналу розповіла про свої улюблені багатосерійні стрічки

Карантин — відмінна можливість зробити всі домашні справи, на які ніяк не вистачало часу, пройти якісь онлайн-курси, підтягнути свої кулінарні навички та переглянути улюблені серіали. Якщо ніяк не можете визначитися, що подивитися, пропонуємо звернути увагу на п’ять сучасних серіалів, які стали класикою, від експерта реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соні Плакидюк.

— Мені треба звикати до героїв, тому для мене іноді випробування — подивитися новий фільм, — зізнавалася Соня. — А в серіалі ти до всього звик, все там знайоме. Люблю, коли красива картинка і дотепний сценарій.

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«Втеча», 2005-2009, 2017

Сюжет цього драматичного серіалу розгортається навколо двох братів: один з них засуджений до смертної кари за злочин, якого не скоював, інший — намагається витягнути брата з в’язниці, де той чекає виконання вироку. Хитромудрі комбінації, інтриги, вражаюча гра талановитих акторів і навіть жаліслива любовна лінія — тут кожен знайде щось для себе.

«Доктор Хаус», 2004-2012

Хто ж не знає різкого і цинічного доктора, який не розлучається з тростиною і вікодином, і впевнений, що всі люди брешуть? «Доктор Хаус» — це медичний детектив, у якому ціла команда медиків на чолі з Грегорі Хаусом намагаються поставити правильний діагноз у вкрай заплутаних і складних ситуаціях. А паралельно — вирішити всі особисті проблеми.

«Твін Пікс», 1990-1991, 2017

Мабуть, найдивніший і наймістичніший серіал у цьому списку. Але це і недивно, адже працював над ним сюрреаліст Девід Лінч. Події серіалу розгортаються у вигаданому містечку під назвою Твін Пікс, в основі сюжету — розслідування вбивства старшокласниці Лори Палмер спецагентом ФБР Дейлом Купером.

«Ганнібал», 2013-2015

Американський серіал, знятий за мотивами романів Томаса Харріса. Розповідає про стосунки спецагента ФБР Уілла Грема і психотерапевта Ганнібала Лектера, які разом полюють за підступними вбивцями. Раніше Лектер був людожером і серійним вбивцею, але він став працювати в ФБР, щоб маніпулювати системою зсередини. Тепер він хоче перетворити самого Грема у вбивцю.

«Секс і місто», 1998-2004

Ви точно чули про героїнь цього серіалу — чотирьох подруг Керрі Бредшоу, Міранду Хоббс, Шарлотту Йорк і Саманту Джонс. У кінці 90-х і на початку нульових практично кожна дівчина із завмиранням серця стежила за романами цих яскравих мешканок Нью-Йорка і переживала за стосунки Керрі та Містера Біга, як за свої. До речі, недавно в Голлівуді почали працювати над продовженням серіалу, так що скоро ми побачимо нові пригоди улюблених героїнь.