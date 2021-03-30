Сергій Нікітюк розповів про подорож на Шрі-Ланку під час карантину

Експерт модельного реаліті та ведучий digital спецпроекту «Предметка» (Новий канал) провів відпустку на сонячному острові на березі Індійського океану й поділився враженнями про відпочинок у карантинних умовах.

– Відпустку цього року я вирішив провести на Шрі-Ланці. Обрав саме на її, бо в карантин не всі країни відкриті, а хотілося до океану. І з того, що було, Шрі виявилася найбільш доступною. Я купував пакетний тур, переліт із дозаправкою в ОАЕ тривав загалом 12 годин. Було доволі складно, тому, щоб він був максимально комфортним, я докупив місце біля аварійного виходу – там більше простору на для ніг. Летіли на Шрі-Ланку вночі, і я спав. Назад скачав на Netflix цілий сезон «Нарко» і якраз вклався в 10 серій, подивився перший сезон за переліт.

Сергій зізнався, що з собою віз лише маленьку валізу:

– Я взяв із собою плавки, в’єтнамки, сонячні окуляри і засіб від опіків для засмаги. Я завжди в теплі країни літаю з невеликою кількістю речей. А навіщо більше?

Відпустка Сергія припала на холодний кінець лютого, коли Київ засипало снігом і заливало дощами:

– Прилетів я в аеропорт «Хамбантота», і звідти до мого готелю у Бентоті треба було їхати дві години. Дуже класно, що я вилетів з Києва в холодну погоду, прилетів – а на Шрі +31! Я розтанув :).

Хоча Шрі-Ланка й відкрита для туристів з грудня 2020 року, на острові діють суворі карантинні обмеження, до яких слід бути готовим, щоб уникнути неприємних сюрпризів по прибуттю:

– Потрібно розуміти, що подорож у час карантину дуже своєрідна, бо за правилами ти маєш здати один тест перед вильотом з Києва і ще два – на Шрі: перший в день прильоту і другий – на п’ятий день перебування. Карантин потрібно відсидіти 14 днів у готелі, а потім можна вільно подорожувати по острову. Оскільки так багато часу в мене не було, вся моя відпустка тривала 10 днів, я не міг виходити за територію готелю. Екскурсій було лише три, всі з сертифікованими гідами, у спеціально оброблених автобусах, маски, рукавички… І хоч куди б ти приїхав, тебе всюди обробляють антисептиком, змінюють маски, постійно міряють температуру – у них із цим дуже суворо!

– У місто я не міг виходити – ні на ринок, ні в ресторани. Але, на щастя, територія готелю була велика, доглянута, тому особливо нікуди й не хотілося! А ще на галявинах біля готелю вільно гуляють ящірки. Вони полюють на комах, схожих на хрущів, які живуть на землі, під травою. Деякі зовсім не бояться людей і підходять дуже близько, як коти :).

– Ще один плюс Шрі-Ланки – безліч фруктів: банани, маракуя, ананаси, папая, манго, апельсини, всього цього в достатку!

– Я чудово відпочив, повернувся до Києва з новими силами і готовий до старту «Предметки» з учасницями реаліті «Від пацанки до панянки» на YouTube Нового каналу.

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