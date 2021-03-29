Порада Соні Плакидюк, яка допоможе схуднути на карантині

Карантин — прекрасна можливість приділити час догляду за тілом. Як схуднути і позбутися целюліту, не виходячи з дому, знає Соня Плакидюк.

Набрати на локдауні зайву вагу простіше простого — мінімум активності, постійний доступ до смачної їжі… Але є й інший варіант. Можна взяти себе в руки, як fashion&celebrity-фотограф, експерт модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал, Соня Плакидюк. Вона не з чуток знає, як виходити з локдауна красивішою та стрункішою.

— Не знаю, як ви, а я особисто в глибокій печалі з приводу закриття спортзалів. Це відбувається другий рік поспіль саме в той момент, коли проходить етап адаптації до спорту, і у мене перестає пекельно боліти все тіло. І ось знову домашні тренування, які я ненавиджу! — поскаржилася Соня Плакидюк. — Єдине, що радує — я знову залишилася вдома з усіма своїми щітками, скрабами, кремами і гаджетами для краси душі та тіла. Знаю, як вийти з карантину якщо не богинею, то точно покращеною версією себе.

Під час локдауна 2020-го року Соня Плакидюк схудла на три кілограми. Допомогла їй у цьому beauty-процедура, яку фотограф радить спробувати кожній дівчині.

— Я — той рідкісний вид самки, який вийшов з минулого карантину на розмір меншим, ніж заходив у локдаун. Моя масажистка була в шоці! Саме в той період у мене з’явилася перша лімфодренажна щітка, я захопилася соляними скрабами і реально зменшилася в об’ємах, — зізналася експерт модельного реаліті Нового каналу. — Так як під час карантину ви все одно будете сидіти вдома і дивитися серіали, робіть це під лімфодренажний масаж — ви й не помітите, як ваша рука звикне до цих простих рухів. Чим частіше робите таку процедуру — тим кращий у вас кровообіг і тим менше целюліту.

Лімфодренажний масаж — процедура, яка виводить токсини і зайву рідину з організму. Щоб робити лімфодренажний масаж, необхідно знати, де розташовані лімфовузли та напрямок руху лімфи. Процедуру роблять за допомогою спеціальної щітки і скрабів, як правило вона безболісна.

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