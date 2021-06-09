Что почитать в дождливый вечер: любимые книги Тани Брык

Победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) посоветовала несколько произведений, которые точно украсят ваш досуг

Хотя на календаре — лето, регулярные проливные дожди могут помешать наслаждаться длинными прогулками. Такие вечера — прекрасный повод провести время с книгой. А если не можете определиться, с какой, обратите внимание на любимые произведения Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Жоэль Диккер «Правда о деле Гарри Квеберта». Сюжет книги разворачивается вокруг американского романиста Маркуса Гольдмана, который пребывает в творческом кризисе. Выйти из него мужчине помогает писатель Гарри Квеберт, которого внезапно обвинили в убийстве 15-летней девочки, совершенное 33 года назад. Что произошло на самом деле, и пытается узнать Маркус. Кстати, в 2018 году вышел 10-серийный сериал «Правда о деле Гарри Квеберта». Патрик Зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы». Этот роман немецкого прозаика уже стал классикой, хотя был издан относительно недавно — в 1985 году. Главный герой — Жан-Батист Гренуй, парень с невероятно тонким и сильным обонянием. Он стал серийным убийцем в погоне за единственным и неповторимым ароматом, способным сводить с ума и подчинять толпы людей. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». Самый успешный роман ирландского писателя Оскара Уайльда рассказывает о красивом юноше Дориане Грее. Однажды художник написал портрет парня, который начал стареть вместо него. Каждый раз, когда Дориан делает что-то плохое, а делает он это часто, попав в дурную компанию, его портрет искажается. В то время, как сам Грей сохраняет свою молодость и красоту даже по прошествии многих лет.

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