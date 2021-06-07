Софи Беридзе прокомментировала обнаженную фотоссесию

На днях на страничке участницы «Супер Топ-модель по-украински» в социальной сети Instagram появилась серия откровенных снимков

Подписчики засыпали модель сердечками и одобрительными комментариями: «Нимфа!», «Боже, это очень красиво», «Это настолько прекрасно, что я не могу перестать смотреть», и подчеркнули особую женственность девушки на фото: «Такая нежная!», «Очень женственная».

Все зрители модельного реалити помнят, насколько сложными всегда для модели-трансгендера были подобные фотосессии на проекте, но сама Софи призналась, что эта съемка далась ей легко:

— Я совершенно спокойно решилась на такую фотосессию, я же творчеством занимаюсь! И это была моя идея. На самом деле я же не снималась полностью голой, это всего лишь грудь, а не гениталии. Я вообще в джинсах стояла на фотосессии, только торс был голый.

Глядя на эту невероятно нежную девушку, сложно поверить, что еще недавно Софи переживала, что брючный костюм или короткая стрижка могут сделать ее менее женственной.

Фото: sofiberidze

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