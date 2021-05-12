Как побороть эмоциональную зависимость от еды: личный опыт Тани Брык

Получать радость от вкусной еды — это нормально, но что делать, если страсть к пище стала нездоровой?

Переедание — проблема многих людей, которая доставляет массу неудобств: тяжесть и боль в желудке, тошнота, лишний вес, в конце концов. Съесть лишнего можно по многим причинам, одна из которых — эмоциональная зависимость от пищи. Как с ней бороться, не понаслышке знает победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Таня Брык.

— Лично я боролась так: слушала свое тело и пыталась различить, когда я действительно голодна, а когда просто хотела пожрать чего-то вкусненького, — отметила Таня Брык. — Как правило, мы заедаем те эмоции, которых нам не хватает.

Для начала стоит разобраться, чего именно вам не хватает. А затем — попытаться заменить это реальными эмоциями, а не едой.

— Если хотите есть — найдите замену: сходите на прогулку, позанимайтесь спортом, — посоветовала победительница модельного реалити Нового канала. — Попробуйте выписывать свои чувства, чтобы понимать, чего именно вам не хватает. Поймите, какие именно продукты вызывают зависимость и постепенно исключайте их.

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