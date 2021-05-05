«Я просто щупала»: Таня Брык поделилась смешной историей о презервативе

Победительница модельного реалити Нового канала рассказала, когда впервые взяла в руки средство контрацепции

Что такое секс, современные дети узнают рано. А вот победительница проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, Таня Брык узнала рано о… презервативах. Забавной историей она поделилась в рамках образовательного проекта Фонда Елены Пинчук — STORIES.

— Когда я была совсем маленькой, нашла презерватив. До этого я знала, что есть такие специальные квадратики для защиты, но никогда не трогала их. Я открыла упаковку, пощупала его, изучила… Но показать открытый презерватив родителям постеснялась, поэтому спрятала его в куртку, которую после этого не носила года три, — призналась Таня Брык. — У меня есть крестная сестра, все мои вещи кочевали к ней. И эта куртка тоже…

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Обнаружив неожиданный сюрприз в кармане куртки, кума мамы Тани тут же сообщила ей о находке.

— Мама пришла и говорит: «Тут тетя Ира нашла открытый презерватив в кармане. Ты с детками за школой смотрела?» Говорю: «Мам, я щупала…» Мама сразу же спросила о моих ощущениях и попросила никогда больше не стесняться говорить с ней о таких вещах, — сказала победительница модельного реалити Нового канала. — Говорит: «Хочешь — щупай, нюхай, жуй, только не стесняйся, не прячь это никуда».

С тех пор Таня действительно не стесняется не только обсуждать секс с родителями, парнями и друзьями, но и давать откровенные интервью об интимных вещах. О первом сексе, увлечении БДСМ и разбитом сердце — в образовательном проекте STORIES с Таней Брык: