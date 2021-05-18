  Саша Литвин показала парня – брата блогера Андрея Трушковского

Финалистка «Супер Топ-модель по-украински» делится фото из отпуска в солнечной Доминикане, где она отдыхает вместе со своим парнем и друзьями

О своей личной жизни Саша Литвин обычно говорит сдержанно. Даже на съемках «Предметки» с Сергеем Никитюком модель лишь обмолвилась о прошлых отношениях, которые принесли ей немало боли, и постаралась как можно быстрее закрыть тему.

Но, видимо, всё наладилось, и девушка, наконец, готова откровенно говорить и показывать всему миру своего нового избранника. Им стал диджей Тимур Трушковский, брат популярного блогера Андрея Трушковского. И познакомила Саша своих подписчиков с парнем весьма оригинальным способом: модель выложила откровенное фото в Instagram, на котором она полностью обнаженная целуется с Тимуром в океане. «Honeymoon», – подписала модель первый совместный снимок с любимым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин???? (@aleksandra.litviin)

На новых фото и видео из Доминиканы счастливая парочка показывает, как проводит время на райском острове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин???? (@aleksandra.litviin)

Трогательный черно-белый снимок, на котором Тимур обнимает ноги Саши, девушка подписала очень романтично: «Хочу просыпаться так каждое утро!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин???? (@aleksandra.litviin)

Трудно не заметить, как раскрываеся достаточно сдержанная Саша в новых отношениях. И мы искренне рады за девушку, которая, наконец, встретила человека, с которым чувствует себя счастливой!

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