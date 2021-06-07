Участница «Супер Топ-модели по-украински» снялась в фильме с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок

Съемки голливудской киноленты состоялись в Доминикане, где участница модельного реалити Нового канала проводила отпуск

Катя Свинарчук из проекта «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, провела отпуск с пользой — не только отдохнула в красивейшем месте, но и снялась в голливудском фильме! Но обо всем по порядку.

— Две недели назад я написала плаксивый пост в Instagram, мол, все надоело, вот бы куда-то полететь… И тут мне сразу пишет моя подруга: «Катя! Так наши знакомые сейчас в Доминикане, снимают рекламные фото/видео для разных красивых вилл, полетели к ним!» Ну, а я что? Полетели! — начала свой рассказ девушка. — Мне дали контакт консула Украины в Доминикане, которая и помогла найти билеты за день до вылета.

Этот же консул и предложила Кате сняться в голливудском фильме — американцы как раз искали молодую девушку на эпизодическую роль студентки-туристки в романтической экшн-комедии «Затерянный город D» братьев-кинематографистов Адама и Аарона Ни. Сюжет разворачивается вокруг писательницы, которая с удивлением обнаруживает, что вымышленный город, фигурирующий в ее произведениях, на самом деле существует. Девушка отправляется в опасное приключение, чтобы отыскать его. В главных ролях — Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Брэд Питт.

Брэда Питта я, к сожалению, не видела

— Консул отправила мои фотографии кастинг-директору, и уже через пару дней мне пришло огромное сообщение на испанском языке со всей информацией, графиком и поздравлениями, — рассказала участница модельного реалити, которое показывал Новый канал. — Сначала меня повезли сдавать тест на COVID-19, потом на примерку. Через день был еще один тест — из-за того, что на съемочной площадке очень много людей, нас заставляли сдавать их 2-3 раза. Съемочный день длился с шести утра до шести вечера.

После девушку пригласили на еще один съемочный день, но она не смогла – как раз тогда возвращалась домой, в Украину. Так что Кате заплатили гонорар — 2400 песо (около 1150 грн) и сказали ждать показ фильма в кинотеатрах. Выйдет он в 2022 или 2023 году.

— Брэда Питта я, к сожалению, не видела. Видела только выходившего из вертолета Ченнинга Татума и Сандру Буллок, которая проходила рядом на съемочной площадке, — добавила Катя.

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