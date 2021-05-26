Рецепт дня: боул с кускусом и форелью от участницы «Супер Топ-модели по-украински»

Полезная, разнообразная и вкусная еда, в которой сбалансированы все компоненты, необходимые для активного образа жизни

Боул — интересное и полезное блюдо, которое в последние годы стало особенно популярным. В переводе с английского bowl означает «чаша» или «глубокая миска» — именно в них и подаются ингредиенты. Собирают боул так, чтобы в нем были все необходимые организму элементы.

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Как правило, основа блюда состоит из крупы (булгур, кускус, рис) — она полезна для пищеварения и сытная. Затем к ней добавляют рыбу или мясо птицы — это источник белка. Источники полезных жиров — авокадо, орехи, семена, масла. Также в боул добавляют свежие или запеченные овощи. Ингредиенты не смешивают, а съедают по отдельности — так они легче усваиваются.

Если хотите попробовать приготовить полезный боул дома, можете следовать рецепту Саши Кугат — участницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Ингредиенты:

кускус — 40 г;

огурец — 1 шт.;

маслины — 6-8 шт.;

авокадо — 0,5 шт.;

фета — 100 г;

филе форели — 150 г;

смесь перца и пряностей, соль — по вкусу;

кунжут — по вкусу.

Способ приготовления:

Запарьте кускус кипятком в соотношении один к одному, добавьте соль и перемешайте. Закройте крышкой и дайте постоять. Удалите из форели все косточки и нарежьте ее небольшими кубиками по 1,5-2 сантиметра. Нарежьте огурцы тонкими кружочками, а фету — небольшими кубиками. В глубокую чашу выложите кускус, огурец, маслины, авокадо, фету и форель. Посыпьте все смесью перца и пряностей, а также кунжутом.

Приятного аппетита!

Фото: Unsplash

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