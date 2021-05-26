Соня Плакидюк: Секреты чистой кожи и beauty-лайфхаки

Fashion&celebrity-фотограф рассказала, как ей удалось добиться идеально чистой и сияющей кожи лица

Соня Плакидюк — не только один из самых востребованных фотографов Украины и эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, но и beauty-амбассадор нескольких известных косметических брендов. И это неудивительно, ведь девушка знает об уходе за кожей практически все. И с радостью делится своими секретами: что делать, чтобы кожа лица была чистой и идеальной?

— Тут очень много факторов. Во-первых, питание — часто высыпаниями кожа реагирует на определенные продукты, у каждого они свои. Это нужно выяснять экспериментально или с помощью анализов, — отметила Соня Плакидюк. — Во-вторых, нужно искоренить привычку трогать грязными руками лицо. В-третьих, то же самое касается кисточек, наволочек и полотенец, которыми вы вытираете лицо — я за одноразовые бумажные полотенца.

Не рассчитывайте, что сможете бороться с высыпаниями в одиночку — ради идеальной кожи придется походить к специалистам.

— Также важен подбор подходящего ухода — косметолог в помощь! Также регулярно посещайте гинеколога и эндокринолога, потому что дисбаланс в гормональной сфере тоже может провоцировать высыпание, — добавила эксперт модельного реалити, которое показывал Новый канал.

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