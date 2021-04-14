Массажи и не только: топ-5 любимых beauty-процедур Сони Плакидюк

Эксперт модельного реалити Нового канала рассказала, что помогает ей держать тело в тонусе

Подтянутая кожа, отсутствие целлюлита, никаких отеков… Думаете, такого результата можно добиться только усердными занятиями спортом? Скажем по секрету: нет. Какие beauty-процедуры помогут держать тело в тонусе, рассказала эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк.

— Был период, когда я не могла есть ничего, пока не взвешу и не посчитаю калории — а там и до расстройства пищевого поведения было рукой подать, — призналась эксперт модельного реалити Нового канала. — Сейчас же мои прекрасные формы почти не едят после 17:00 и носят себя на массажно-обертывальные процедуры.

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Одна из самых любимых beauty-процедур девушки — «старвак», который считают самым эффективным аппаратным массажем.

— Это очень классный аппарат, прообразами которого являются традиционный баночный массаж и классический ручной. Создателям аппарата «Старвак» удалось соединить два этих вида в одной процедуре, отчего эффект от нее увеличился в разы, — рассказала Соня. — На кожу пациента осуществляется вакуумное воздействие специальными насадками. Благодаря этому внутри тканей улучшается обмен веществ.

Также в топ-5 действенных процедур Соня Плакидюк отнесла ручной и медовый массажи, виски-пеленание и тейпирование. Если с массажами все понятно, то две последние процедуры нуждаются в объяснении.

Виски-пеленание — это многослойная оздровительно-косметическая процедура, во время которой на тело наносятся разные препараты, в соответствии с локальными проблемами — растяжками, варикозным расширением вен и т.д. Сверху – специальное масло и влажный бандаж, пропитанный лечебным лосьоном. После этого пациента оборачивают пленкой и одеялом и оставляют на час-полтора. Процедура не только подтягивает кожу и уменьшает растяжки, но и стабилизирует гормональный фон.

Тейпирование — процесс нанесения на тело или лицо ярких клейких лент (тейпов) с внутренним гипоаллергенным клеевым слоем. Они усиливают кровообращение, приводят тело в тонус. Отличная альтернатива инъекциям.

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