Сучасна класика: 5 серіалів від Соні Плакидюк, які зроблять карантин яскравішим

Fashion&celebrity фотограф и эксперт модельного реалити Нового канала рассказала о своих любимых многосерийных лентах

Карантин — отличная возможность сделать все домашние дела, на которые никак не хватало времени, пройти какие-то онлайн-курсы, подтянуть свои кулинарные навыки и пересмотреть любимые сериалы. Если никак не можете определиться, что посмотреть, предлагаем обратить внимание на пять современных сериалов, ставших классикой, от эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Сони Плакидюк.

— Мне надо привыкать к героям, поэтому для меня иногда прямо испытание — посмотреть новый фильм, — признавалась Соня. — А в сериале ты ко всему привык, все там знакомо. Люблю, когда красивая картинка и остроумный сценарий.

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«Побег», 2005-2009, 2017

Сюжет этого драматического сериала разворачивается вокруг двух братьев: один из них приговорен к смертной казни за преступление, которого не совершал, другой — пытается вытащить брата из тюрьмы, где тот ждет исполнения приговора. Хитроумные комбинации, интриги, впечатляющая игра талантливых актеров и даже душещипательная любовная линия — каждый найдет что-то для себя.

«Доктор Хаус», 2004-2012

Кто же не знает резкого и циничного доктора, который не расстается с тростью и викодином, и уверен, что все люди лгут? «Доктор Хаус» — это медицинский детектив, в котором целая команда медиков во главе с Грегори Хаусом пытаются поставить правильный диагноз в крайне запутаных и сложных ситуациях. А параллельно — решить все личные проблемы.

«Твин Пикс», 1990-1991, 2017

Пожалуй, самый странный и мистический сериал в этом списке. Но это и нестранно, ведь работал над ним сюрреалист Дэвид Линч. Действия сериала разворачиваются в вымышленном городке под названием Твин Пикс, в основе сюжета — расследование убийства старшеклассницы Лоры Палмер спецагентом ФБР Дейлом Купером.

«Ганнибал», 2013-2015

Американский сериал, снятый по мотивам романов Томаса Харриса. Рассказывает о взаимоотношениях спецагента ФБР Уилла Грэма и психотерапевта Ганнибала Лектера, которые вместе охотятся за коварными убийцами. Раньше Лектер был людоедом и серийным убийцей, но он стал работать в ФБР, чтобы манипулировать системой изнутри. Теперь он хочет превратить самого Грэма в убийцу.

«Секс в большом городе», 1998-2004

Вы наверняка слышали о героинях этого сериала — четырех подругах Кэрри Брэдшоу, Миранде Хоббс, Шарлотте Йорк и Саманте Джонс. В конце 90-х и начале нулевых практически каждая девушка с замиранием сердца следила за романами этих ярких жительниц Нью-Йорка и переживала за отношения Кэрри и Мистера Бига, как за свои. Кстати, недавно в Голливуде начали работать над продолжением сериала, так что скоро мы увидим новые приключения любимых героинь.