Вийшла на подіум без білизни і написала пісню на бекстейджі: Саша Кугат – про участь в Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week – це завжди можливість зустрітися з випускниками модельного реаліті Нового каналу та побачити їх на головному модному подіумі України. У ювілейному сезоні Тижня моди Саша Кугат, випускниця «Супер Топ-модель по-українськи», брала участь у чотирьох показах, і незважаючи на великий досвід модельної роботи зіткнулася з новим завданням. Подробиці Саша розповіла ексклюзивно Новому каналу.

– Українському тижню моди виповнюється 25 років, і мене з цією подією пов’язує дуже багато. Тому я вирішила незважаючи на щільний графік таки походити цього року. Тим більше, що знімалася в кампейні до 25-річчя UFW разом з Аміною Досимбаєвою, фотографом був Адам Кац, який знімав кампейни для Тома Форда та багатьох інших дизайнерів. Цього сезону я ходила на чотирьох показах: у HEART RATE, які відкривали Fashion Week, день у MALVA FLOREА та LEM. На MALVA FLOREА у мене була дуже гарна сукня, та й весь показ дуже класний. Єдине, я вперше в житті виходила на подіум без білизни, бо сукня була з таким розрізом збоку, що білизну не можна було вдягати. На LEM я ходила вже вдруге, минулого року теж брала участь у їхньому показі, концептуальний бренд. Запам’яталося, що нам дали купу фастфуду, – сміється Саша. – А ще мені дуже сподобався мій образ, я сама, до речі, його вибрала. У гримерці висіли знімки з лукбука, і дизайнерка сказала, що ми самі можемо вибрати той образ, який нам подобається. На третій день Тижня моди мала вихідний, і це дуже вдало, тому що на четвертий був просто божевільний графік! Знімалася спочатку для FROLOV з ранку, потім поїхала в «Арсенал» на репетицію показу FRBTK – бренду, який закривав Тиждень моди цього сезону. Виходить, я відкрила й закрила Ukrainian Fashion Week. Потім поїхала в агентство, щоб провести урок дефіле, а далі знову повернулася в «Арсенал» на показ. І наступного дня в мене було ще дві зйомки! Тож вийшло дуже насичено.

Дізналася, що відкриває показ за 5 хвилин до шоу: Катя Чечеленко про участь в Ukrainian Fashion Week

Саша розповіла, що незадовго до Тижня моди здійснила нарешті свою давню мрію:

– Я підстриглася коротко – так, як хотіла, щоб мене підстригли на проекті. Але тоді цього перетворення не дочекалася, і зараз уже сама наважилася на зміни. Словом, у мене все чудово, Париж у захваті від моєї роботи, і швидше за все, скоро полечу до Франції!

Не покинула Саша Кугат і своє хобі:

– Звісно, я продовжую активно займатися музикою. На бекстейджі Ukrainian Fashion Week написала смішну пісню про моделей та наше важке життя. Хоча, судячи з коментарів та репостів моделей, ця пісня не така вже й смішна. Цілком правдива та біографічна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от vasha_sashenka (@sasha_kugat)

Нагадаємо, що серед моделей на показах Ukrainian Fashion Week також можна було побачити й інших випускників «Супермодель по-українськи» та «Топ-модель по-українськи» (Новий канал): Сергія Гердова, Діму Сукача, Олену Феофанову, Катю Чечеленко та Аміну Досимбаєву.