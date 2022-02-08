Дізналася, що відкриває показ за 5 хвилин до шоу: Катя Чечеленко про участь в Ukrainian Fashion Week

Учасниця «Супер Топ-модель по-українськи» Катя Чечеленко розповіла Новому каналу про свою участь на ювілейному, 25-му Українському тижні моди

Після модельного реаліті дівчина успішно працює за кордоном. Італія, Франція – Катя продовжує підкорювати дизайнерів із різних куточків світу, але це не завадило їй повернутися до України на показ українського бренду CHUPRINA.

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– Я на Ukrainian Fashion Week не була десь рік, літала на контракти, – розповіла Катя. – Цього сезону мене затвердили на показ дизайнерки Дар’ї Чупріної. Я не була на кастингах, мене просто вибрали по фото, і я прийшла. Зустріла свого друга стиліста Кирила Харитонцева (фіналіст проекту «Подіум» на Новому каналі, – прим.ред.). Він був постановником цього показу. Я на репетиції вийшла перша на подіум, і ніхто не був проти – у результаті я відкривала показ. Правда про це я дізналася хвилин за 5 до початку fashion show! Мене переодягли у світлий комбінезон із шортами, бо до цього я мала виходити у сукні та светрі. І мені потрібно було відкрити показ, а потім швидко переодягнутися і вийти на подіум у другому образі.

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Також на показах ювілейного Ukrainian Fashion Week можна було побачити й інших випускників модельного реаліті Нового каналу: Діму Сукача, Сергія Гердова, Олену Феофанову, Сашу Кугат та Аміну Досимбаєву.

Фото: fashionweek.ua