Не носила 15 років: Соня Плакидюк порушила власне модне табу
Експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) розповіла про річ, яку не хотіла носити через високий зріст
Соня Плакидюк не лише fashion&celebrity-фотографиня й експертка модельного реаліті Нового каналу, а й одна з найстильніших дівчат українського шоу-бізнесу. Її образи важко повторити й неможливо забути. Та навіть у такої модниці є свої табу, які вона нещодавно ризикнула порушити.
– З 15 до 30 років мене неможливо було побачити у штанях. Навіть у спортивних. Перші з того часу джинси я купила в день перед першим локдауном 2020 року (безодні небесні розступилися, не інакше), і понеслася! – розповіла Соня.
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Тепер дівчину можна побачити не лише у джинсах, а й у класичних брюках – саме в таких нещодавно Соня з’явилася на врученні однієї з українських премій.
– Коли я говорила, що ношу тільки сукні, люди не вірили, перепитували й робили великі очі, – згадує експертка модельного реаліті Нового каналу. – Зате тепер їхні очі ще більші, коли вишиваю у штанях. А я сиджу і думаю – ну чому ж раніше було неможливо знайти на мій зріст брюки, які б волочилися по землі?..