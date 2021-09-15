Соня Плакидюк порушила власне модне табу

Експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) розповіла про річ, яку не хотіла носити через високий зріст

Соня Плакидюк не лише fashion&celebrity-фотографиня й експертка модельного реаліті Нового каналу, а й одна з найстильніших дівчат українського шоу-бізнесу. Її образи важко повторити й неможливо забути. Та навіть у такої модниці є свої табу, які вона нещодавно ризикнула порушити.

– З 15 до 30 років мене неможливо було побачити у штанях. Навіть у спортивних. Перші з того часу джинси я купила в день перед першим локдауном 2020 року (безодні небесні розступилися, не інакше), і понеслася! – розповіла Соня.

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Тепер дівчину можна побачити не лише у джинсах, а й у класичних брюках – саме в таких нещодавно Соня з’явилася на врученні однієї з українських премій.

– Коли я говорила, що ношу тільки сукні, люди не вірили, перепитували й робили великі очі, – згадує експертка модельного реаліті Нового каналу. – Зате тепер їхні очі ще більші, коли вишиваю у штанях. А я сиджу і думаю – ну чому ж раніше було неможливо знайти на мій зріст брюки, які б волочилися по землі?..