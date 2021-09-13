Аліна Панюта вагітна? (ФОТО)

Переможниця другого сезону «Супермодель по-українськи» Аліна Панюта поділилася в сторіс знімком з великим животиком, і фани кинулися вітати дівчину з прийдешнім поповненням. Але виявилося – рано!

– Це фото зі зйомок одягу для майбутніх матусь, – розповіла Аліна ексклюзивно Новому каналу. – Мені для цієї роботи зробили спеціальний накладний животик. Вирішила зробити знімок і пожартувати в Instagram, але відразу посипалося так багато привітань, що, судячи з усього, дуже жорсткий жарт вийшов!

Модель розповіла також, що зараз живе на Тайвані, вчиться і дітей в найближчому майбутньому поки не планує:

– Уже рік я на Тайвані працюю, півроку вчу китайську мову. У планах, якщо все вийде, вступати тут до університету. Про дітей я поки не думаю і планую не думати ще років сім. У мене зовсім інші плани на навчання, на кар’єру, і взагалі на своє особисте життя в цілому.

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