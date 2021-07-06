Віка Маремуха розповіла, яким буде її весілля. Подробиці підготовки

Новина про розпис Вікторії Маремухи з французом Луї шокувала всіх її шанувальників, адже рік тому пара розлучилася. Далі – більше, адже дівчина готується до пишного весілля

У середині червня випускниця реаліті «Супермодель по-українськи», яке показував Новий канал, Вікторія Маремуха зізналася, що вийшла заміж за свого коханого – француза Луї. Пара розписалася в колі найближчих, а торжество з гостями запланували на наступний рік – коли ситуація з коронавірусом владнається, і кордони будуть відкриті.

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– Луї хоче, щоб ми святкували весілля у Франції. А я – в Україні, тому що в мене більше родичів. І його рідні більш заможні, тож нехай прилітають сюди, – посміялася Маремуха за лаштунками шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. – Дуже хочу весілля з українськими традиціями, сучасно-фольклорне. Мені здається, і французам це буде цікаво.

Попри те, що весілля відбудеться лише наступного року, активна підготовка до нього йде повним ходом – Віка вже навіть знайшла ведучого.

– Ми знайшли ведучого, який говорить англійською, адже наші французькі родичі розуміють цю мову. Це буде Вова Остапчук. До речі, він ще й трохи знає французьку, – додала дівчина. – Сподіваюся, за рік підтягне свої знання – я вже поділилася номером свого викладача.

Розпис Віки й Луї став несподіванкою для багатьох шанувальників моделі, тому що у 2020 році пара розлучилася. Але француз зумів вдруге підкорити серце Маремухи і навіть повторно освідчився.

– Кілька місяців тому я захворіла й потрапила до лікарні. Луї постійно був зі мною. Після виписки ми поїхали до нього додому, де й лежала обручка (я повернула її після нашого розставання). В той момент зрозуміла, що в складні моменти він завжди був поруч, тримав мене за руку. І тут Луї ще раз мені освідчився! Після другої пропозиції я була щасливіша: вперше це було шокове «так», а зараз вже чітко зрозуміла, чому погоджуюся стати його дружиною, – розповіла Вікторія Новому каналу. – Потім я зрозуміла, що це сталося рівно за рік після того, як ми розійшлися.

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