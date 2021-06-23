Знали тільки найближчі: фіналістка СМПУ Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза

Закохані розписалися в Києві у вузькому колі друзів — практично для всіх ця подія стала сюрпризом

Літо — найпопулярніший сезон для весіль. До лав новоспечених наречених приєдналася і фіналістка другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи», яке показував Новий канал, Вікторія Маремуха. У понеділок, 21 червня, несподівано для всіх вона вийшла заміж за свого коханого — француза Луї.

— Майже для всіх наш розпис став сюрпризом, ми дійсно нікому нічого не говорили і не збиралися. Так ми з Луї для себе вирішили. Але в момент щастя захотілося їм поділитися! — зізналася фіналістка модельного реаліті Нового каналу. — Про розпис знали тільки батьки і близькі друзі, і то не всі. Реєстрацією шлюбу справа не закінчиться. Весіллю — бути! Як тільки всі наші французькі родичі вакцинуються, ми відразу виберемо дату і місце.

Серед гостей — найкращий друг Вікторії, засновник рекламного агентства Євген Таллер, який в якості групи підтримки приходив з Маре на кастинг «Супермоделі по-українськи». А макіяж нареченій робила Вікторія Бессараб — головний художник по гриму другого сезону СМПУ. Там дівчата познайомилися шість років тому та спілкуються досі.

Для інших весілля стало несподіванкою ще й тому, що влітку 2020 року Вікторія і Луї розійшлися. Кілька тижнів тому вони повідомили про возз’єднання і тут же розписалися. Пара разом вже п’ять років — вони познайомилися в Києві на вечірці спільного знайомого. У грудні 2019 Луї зробив Вікторії пропозицію руки і серця — це сталося в Парижі. Спочатку весілля планували зіграти влітку 2020 року, але спочатку планам завадив карантин, а потім — розставання. У підсумку любов все одно перемогла, так що бажаємо молодятам довгих і щасливих спільно прожитих років!

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