Соня Плакидюк розповіла про секс з Дашею Астаф'євою

Ні для кого не секрет, що популярний фешн-фотограф і співачка Даша Астаф’єва дружать і багато часу проводять разом. А ось як вони його проводять, Соня Плакидюк розповіла, а точніше показала в одній зі своїх сторіс.

Експерт реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» часто проводить на своїй сторінці в Instagram різні активності, і одна з найулюбленіших серед підписників – віконця для питань, на які Соня завжди відповідає максимально відверто.

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І звичайно ж, крім тонни питань про косметику, догляд за шкірою і волоссям, в яких Соня – досвідчений фахівець, на фешн-фотографа сипляться і більш гострі питання. Наприклад, в нещодавно Соню запитали, чи був у неї секс з Дашею Астаф’євою, і експерт модельного реаліті відповіла підписнику з властивим їй почуттям гумору! Соня виклала в сторіс фото оголеної по пояс співачки з підписом «Ось, сушимо труси тепер».

Саме за такі гострі, з перчинкою відповіді підписники і обожнюють Соню! Кількість шанувальників фешн-фотографа зростає з кожним днем, а питання не закінчуються 🙂

Фото: @da_astafieva, @moi_sofism

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