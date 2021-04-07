Як полюбити своє тіло: лайфхаки переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»

Таня Брик поділилася секретами, які допомогли їй стати впевненою в собі

Дивитеся на фігури красивих дівчаток в Instagram і мрієте виглядати так само? Не варто зациклюватися на глянцевих картинках — краще навчіться приймати та любити власне тіло. А допоможуть у цьому поради Тані Брик — переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

— Ділюся власним досвідом. Прийняти своє тіло мені допомогли фотозйомки. Зробіть собі подарунок і знайдіть хорошого фотографа. На світлинах побачите себе іншою людиною, — зазначила дівчина. — Ще один маленький секрет: коли нікого немає вдома, я люблю ходити голяка. Відразу по-іншому відчуваєш своє тіло.

Корисна практика: станьте перед дзеркалом і вдивляйтеся в себе, знайдіть «недоліки» і прийміть їх. Зрозумійте, що в цьому і є ваша особливість.

— Розвісьте вдома мантри (бажано на дзеркалах). Напишіть: «Я щаслива, я кохана, я здорова, я випромінюю світло краси та радості», «Я вірю в себе та свої сили», «Я створюю той світ, який мені подобається» і т.д. Кожен раз, коли побачите їх, читайте по три рази — з часом ви помітите, що стали впевненішими в собі, — сказала переможниця модельного реаліті Нового каналу.

А ще особливу увагу варто приділити догляду за собою. Робіть масажі, манікюр, педикюр і інші beauty-процедури, займайтеся в спортзалі. Коли побачите своє тіло у формі, відразу станете впевненіше в собі! До речі, в розпал локдауна займатися спортом можна й вдома — тримайте комплекс вправ від Тані Брик:

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