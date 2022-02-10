Вышла на подиум без белья и написала песню на бекстейдже: Саша Кугат – об участии в Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week – это всегда возможность встретиться с выпускниками модельного реалити Нового канала и увидеть их на главном модном подиуме Украины. В юбилейном сезоне Недели моды Саша Кугат, выпускница «Супер Топ-модель по-украински», принимала участие в четырех показах, и несмотря на свой большой опыт модельной работы столкнулась с новой задачей. Подробности Саша рассказала эксклюзивно Новому каналу.

– Украинской неделе моды исполняется 25 лет, и меня с этим событием связывает очень многое. Поэтому я решила несмотря на загруженный график всё-таки походить в этом году. Тем более что снималась в кампейне к 25-летию UFW вместе с Аминой Досымбаевой, фотографом был Адам Кац, который снимал кампейны для Тома Форда и многих других дизайнеров. В этом сезоне я ходила на четырех показах: у HEART RATE, которые открывали Fashion Week, день у MALVA FLOREА и LEM. На MALVA FLOREА у меня было очень красивое платье, да и весь показ очень классный. Единственное, я впервые в жизни выходила на подиум без белья, потому что платье было с таким разрезом сбоку, что белье нельзя было надевать. На LEM я ходила уже второй раз, в прошлом году тоже участвовала в их показе, концептуальный бренд. Запомнилось, что нам дали кучу фастфуда, – смеется Саша. – А еще мне очень понравился мой образ, я сама, кстати, его выбрала. В гримерке висели снимки из лукбука, и дизайнер сказала, что мы сами можем выбрать тот образ, который нам нравится. На третий день Недели моды у меня образовался выходной, и это очень удачно, потому что на четвертый был просто сумасшедший график! Снималась сначала для FROLOV с утра, потом поехала в «Арсенал» на репетицию показа FRBTK – бренда, который закрывал Неделю моды в этом сезоне. Получается, я открыла и закрыла Ukrainian Fashion Week. Потом поехала в агентство, чтобы провести урок дефиле, а затем снова вернулась в «Арсенал» на показ. И на следующий день у меня было еще две съемки! Так что получилось очень насыщенно.

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Саша рассказала, что незадолго до Недели моды исполнила наконец свою давнюю мечту:

– Я подстриглась коротко – так, как хотела, чтобы меня подстригли на проекте. Но тогда этого перевоплощения не дождалась, и сейчас уже сама решилась на изменения. В целом у меня всё отлично, Париж в восторге от моей работы, и скорее всего, скоро полечу во Францию!

Не забросила Саша Кугат и свое хобби:

– Конечно, продолжаю активно заниматься музыкой. На бекстейдже Ukrainian Fashion Week я написала смешную песню о моделях и нашей тяжелой жизни. Хотя, судя по комментариям и репостам моделей, эта песня не такая уж и смешная. Вполне правдоподобная и биографичная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от vasha_sashenka (@sasha_kugat)

Напомним, что среди моделей на показах Ukrainian Fashion Week также можно было увидеть и других выпускников «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински» (Новый канал): Сергея Гердова, Диму Сукача, Лену Феофанову, Катю Чечеленко и Амину Досымбаеву.