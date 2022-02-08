Узнала, что открывает показ за 5 минут до шоу: Катя Чечеленко про участие в Ukrainian Fashion Week

Участница «Супер Топ-модель по-украински» Катя Чечеленко рассказала Новому каналу о своем участии на юбилейной, 25-ой Украинской неделе моды

После модельного реалити девушка успешно работает за границей. Италия, Франция – Катя продолжает покорять дизайнеров из разных уголком мира, но это не помешало ей вернуться в Украину на показ украинского бренда CHUPRINA.

— Я на Ukrainian Fashion Week не была где-то год, летала на контракты. В этом сезоне меня утвердили на показ дизайнера Дарьи Чуприной. Я не была на кастингах, меня просто выбрали по фото, и я пришла. Встретила своего друга стилиста, Кирилла Харитонцева (финалист проекта «Подиум» на Новом канале, — прим.ред.). Он был постановщиком этого показа. Я на репетиции вышла первая на подиум, и никто не был против – в итоге я и открывала показ. Правда об этот я узнала минут за 5 до начала fashion show! Меня переодели в светлый комбинезон с шортами, потому что до этого я должна была выходить в платье и свитере. И мне нужно было открыть показ, а потом быстро переодеться и выйти на подиум во втором образе.

Также на показах юбилейной Ukrainian Fashion Week можно было увидеть и других выпускников модельного реалити Нового канала: Диму Сукача, Сергея Гердова, Лену Феофанову, Сашу Кугат и Амину Досымбаеву.

Фото: fashionweek.ua

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