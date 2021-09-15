Соня Плакидюк нарушила собственное модное табу

Эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) рассказала о вещи, которую не хотела носить из-за высокого роста

Соня Плакидюк не только fashion&celebrity-фотограф и эксперт модельного реалити Нового канала, но и одна из самых стильных девушек украинского шоу-бизнеса. Ее образы трудно повторить и невозможно забыть. Но даже у такой модницы есть свои табу, которые она не так давно рискнула нарушить.

— С 15 до 30 лет меня невозможно было увидеть в штанах. Даже в спортивных. Первые с тех пор джинсы я купила в день перед первым локдауном в 2020 году (разверзлись небеса, не иначе), и понеслась! — рассказала Соня.

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Теперь девушку можно увидеть не только в джинсах, но и в классических брюках — именно в таких недавно Соня появилась на вручении одной из украинских премий.

— Когда я говорила, что ношу только платья, люди не верили, переспрашивали и делали большие глаза, — вспоминает эксперт модельного реалити Нового канала. — Зато теперь их глаза еще больше, когда вышиваю в штанах. А я сижу и думаю — ну почему же раньше было невозможно найти на мой рост брюки, которые бы волочились по земле?..