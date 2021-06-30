Соня Плакидюк рассказала про секс с Дашей Астафьевой

Ни для кого не секрет, что популярный фешн-фотограф и певица Даша Астафьева дружат и много времени проводят вместе. А вот как они его проводят, Соня Плакидюк рассказала, а вернее показала в одной из своих сторис.

Эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» часто проводит на своей страничке в Instagram различные активности, и одна из любимейших среди подписчиков – окошки для вопросов, на которые Соня всегда отвечает максимально откровенно.

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И конечно же, помимо тонны вопросов про косметику, уход за кожей и волосами, в которых Соня – опытный специалист, на фешн-фотографа сыпятся и более острые вопросы. Например, в недавнем опроснике Соню спросили, был ли у нее секс с Дашей Астафьевой, и эксперт модельного реалити ответила подписчику с присущим ей чувством юмора! Соня выложила в сторис фото обнаженной по пояс певицы с подписью «Вот, сушим трусы теперь».

Именно за такие острые, с перчинкой ответы подписчики и обожают Соню! Количество поклонников фешн-фотографа растет с каждым днем, а вопросы не заканчиваются 🙂

Фото: @da_astafieva, @moi_sofism

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