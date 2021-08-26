«Найкосмічніша» учасниця ТМПУ вперше стала мамою

Учасниця першого сезону реаліті «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Катя Пригода народила доньку

Катю Пригоду на прізвисько Ава глядачі вважали «найкосмічнішою» учасницею першого сезону проекту «Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал. Любов до аніме проявлялася не лише у творчості дівчини (Катя – художниця), а й у зовнішньому вигляді. Після закінчення реаліті Ава трохи попрацювала моделлю, а пізніше зосередилася на основній роботі та особистому житті. В кінці 2019 року дівчина вийшла заміж, а вже в грудні 2020-го народила доньку!

– Під час вагітності в мене не було стереотипних симптомів, навіть живота особливо не було видно, – згадує Катя. – А ось пологи без анестезії – той ще відстій… Мені пощастило, що маленька «вискочила» буквально за півгодини.

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До вибору імені для дитини Ава, як і до всього в житті, підійшла з креативом. Свою доньку учасниця ТМПУ назвала Селеною. Це ім’я давньогрецького походження, яке означає «сяйво», «світло» або «сяйво Місяця». Зараз маленькій 9 місяців.

– Вона добре розвивається, активна. Вже поповзла й нещодавно навчилася сидіти, але їй цього мало, дуже хоче ходити і спілкуватися, – розповіла Ава Новому каналу. – Тому доводиться її весь час ловити, готувати, тримаючи на руках, паралельно співати пісні й танцювати.