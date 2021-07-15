Як повернутися з all inclusive схудлою: перевірений спосіб від Соні Плакидюк

Фотографиня і експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) розповіла, як скинула 2,5 кілограма за час відпочинку в Туреччині

Розпал літа – саме час насолоджуватися відпочинком у готелях з all inclusive. Та як встояти від постійних спокус з’їсти щось смачненьке й не повернутися додому важчою на кілька кіло? Відповідь на це запитання знає Соня Плакидюк – fashion&celebrity-фотографиня і експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал. Нещодавно вона відпочивала в Туреччині і повернулася до Києва худішою на 2,5 кілограма, ніж була до поїздки.

– По-перше, я поїхала на відпочинок з маленькими рожевими вагами. Всі, кому повідомляла про це, трошки хіхікали з мене, але минулого разу три дні без ваг і надто гостинна звана вечеря урочисто приїхали на моїх боках, чим суттєво мене напружив після повернення, – зізналася Соня. – Я – дуже швидко гладшаю, а ще мені важливо все контролювати, бачити цифри. Тому нарешті купила розумний годинник і тепер азартно калькулюю всі свої рухи, енергійні танці та спуски-підйоми сходами.

Наприкінці дня підбиваю дебет з кредитом ккал, і це дає спокій, що я все зробила правильно і не спустила на гальмах.

Також дівчина відмовилася від вечерь – після щедрого прийому їжі на ніч вона погано спить і довго висипається.

– Плюс, після такого бонусом прилітає набряклість, і треба докласти зусиль, щоб її побороти й не виглядати пухлою картоплинкою. Замість вечері я придумувала собі інше заняття, ідеально, якщо в готелі є спа, і вечерю можна замінити масажем або походом у хамам, – зазначила експертка модельного реаліті Нового каналу. – «Це ж варварство, всі їдять, а ти смокчеш лапку в номері», – скажете ви. А я відповім, що це значно легше, ніж їсти виключно ПП-продукти 3-4 рази на день і постійно себе контролювати, запихаючись лише корисним. Я ж смакувала фісташкові тістечка, які вабили мене ароматами й липкими бочками, їла по три кульки gelato після ранкових омлетів, наминала смачненьку жирненьку рибку, кавуни, черешню і лаваші з сиром – просто до 16 години.

Таким чином фотограф не почувалася обділеною щодо гастрономічних надмірностей, нічого не давило на психіку, а прокидатися вранці було легко і просто.

– Я не стверджую, що вам потрібно бігти й повторювати за мною, але отримую багато листів про те, що мотивую дівчат взяти себе в руки, пройти обстеження в ендокринолога і змінити харчові звички, – додала Плакидюк.

Читай також:

Віка Маремуха розповіла, яким буде її весілля. Подробиці підготовки

Даша Майстренко про роботу зі Stradivarius в Іспанії: «Мені тут подобається!»