Даша Майстренко про роботу зі Stradivarius в Іспанії: «Мені тут подобається!»

Фіналістка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Даша Майстренко після невеликої паузи повернулася до модельної роботи і знялась для онлайн look book відомого світового бренду

– Півроку тому я думала, що працювати моделлю вже навряд чи колись буду, – зізналась Даша. – Думала, що мої стегна ніколи не повернуться до нормальних параметрів, і я вже не так всім потрібна. У мене було таке враження про саму себе, і я всім говорила, що я більше – не модель. Але після того, як я відвідала церемонію вручення модельної премії і дізналась, що мене номінували, після того, як знову відчула всю цю атмосферу, зрозуміла, що скучила за цим всім! До того ж, на івенті представники мого модельного агентства сказали, що я дуже схудла і можу повертатися в модельну роботу. Я, чесно кажучи, не очікувала такого почути, і вирішила спробувати!

Повернення в моделінг почалось з робочої поїздки до улюбленого італійського міста Даші:

– Моє агентство в Римі надіслало запрошення взяти участь у Altaroma (Тиждень моди в Римі – прим.ред.), а також попрацювати там з декількома дизайнерами. І я погодилась, тому що просто обожнюю Рим, там я прожила майже три роки, і для мене це місто – віддушина. Я завжди туди хочу, і мені завжди там добре! Тому я залишилась в Римі у подружки, працювала там, а трохи згодом моє агентство повідомило, що є можливість поїхати працювати в Іспанію. Там я ніколи не була і вирішила – чому б ні? І вже потім дізналась, що буду працювати з брендом Stradivarius! Наша співпраця мала тривати три дні, але сьогодні, на третій день, мені продовжити строк роботи ще майже на два тижні, й це дуже радує. Мені тут подобається, Іспанія – країна, де ще менше працюють, ніж в Італії. З тебе ніхто не знущається, дають все, що ти хочеш, годують, – сміється Даша. – Я не відчуваю, що Іспанія – «моя» країна, але мені тут подобається.

Нагадаємо, що поки Даша не працювала моделлю, вона встигла заснувати власний бренд аксесуарів та випустити повноцінну лінійку авторських хусток.