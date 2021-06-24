Переможниця «Супер Топ-моделі по-українськи» запустила власний бренд

Таня Брик з модельного реаліті Нового каналу зайнялася створенням купальників – першу модель вже можна замовити в Instagram-магазині

За традицією, що склалася, випускниці модельного реаліті Нового каналу розвиваються у fashion-індустрії не лише як моделі, а й як дизайнери. Слідом за Марго Верховцевою, яка випустила серію спортивних костюмів, і Дашею Майстренко, яка шиє головні убори, свій бренд створила Таня Брик – переможниця «Супер Топ-моделі по-українськи».

– Ідея створити бренд з’явилася в мене у січні цього року. Спершу хотіла шити спортивний одяг, адже я схиблена на спорті, мріяла мати власний бренд спортивного одягу. Але виникла проблема з постачанням тканини – в умовах карантину не змогла знайти те, що хотіла. Тому ідею полишила – не хотіла нічого робити, поки не зможу гарантувати високу якість. І ось ближче до літа зрозуміла, що потрібно купувати купальник, а такого, як я хочу, просто не існує – він є лише в моїй голові. Тому почала самостійно робити ескізи.

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Свій бренд Таня назвала By Tatti – в його Instagram-акаунті вже можна зробити попереднє замовлення на першу модель.

– Назва з’явилася дуже просто – мої друзі за кордоном називають мене не Тетяна, а Татті. Тому коли вирішила запускати власний бренд, відразу згадала про цей псевдонім. Мене дуже підтримали батьки, хоча я сама довго боялася і пручалася, але змусили силоміць, – сміється переможниця модельного реаліті Нового каналу. – Ми закупили тканини, знайшли виробництво і зробили перші моделі.

На купальниках дівчина зупинятися не збирається. А восені обіцяє здивувати всіх модним сюрпризом!

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