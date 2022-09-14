Ексклюзив! Іра Ротар про своє весілля: «Наш друг ледь не розбив голову»

Нещодавно учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал), Іра Ротар, поділилася з прихильниками радісною новиною – вона вийшла заміж!

Випускниця модельного реаліті Нового каналу тепер щаслива дружина. Про це вона повідомила на офіційній сторінці в Instagram.

Ексклюзивно для Нового каналу, Іра розповіла подробиці підготовки та самого весілля.

– Разом ми вже 6 років. Він зробив пропозицію на мій День народження в нас вдома. Ми хотіли весілля, але постійно відкладали через роз’їзди, зйомки, проекти, – розповіла Іра.

Закохані готувалис до весілля протягом трьох місяців, обирали фотографа, ресторан, сукню для нареченої. Весілля відбулось саме так, як і мріяла Іра Ротар.

– Слава Богу, обійшлось без особливих пригод. Може, тільки з однією: коли підіймали нашого друга, то він ледь не розбив голову об стіл. Але загатом все пройшло круто в колі родичів та друзів, – поділилась Іра.

Нажаль, через війну не всі близькі люди Іри були присутні на весіллі. Але дівчина дивиться на все позитивно, каже, що все наздоженуть згодом.

Новий канал бажає безмежного щастя молодим!

Фото Instagram

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