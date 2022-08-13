Базова косметичка на літо: топ-4 продукти, які врятують шкіру

Учасниця «Топ-моделі по-українськи» поділилася своїм списком must have-засобів під час літньої спеки

Влітку ваша косметичка як ніколи потребує ревізії – засоби, які ви наносили на обличчя ще три місяці тому, зараз можуть абсолютно не підійти шкірі та лише нашкодити їй. Але є чотири продукти, без яких влітку точно не обійтися: про них розповіла Юлія Дихан – учасниця другого сезону проекту «Топ-модель по-українськи», який випустив Новий канал.

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– Можу сміливо рекомендувати вам корейську косметику, адже користуюся нею сама. Головне – вона справді якісна, до того ж, недорога, – каже Юлія.

Сонцезахисний крем з SPF50+ для обличчя. Як відомо, засмага старить шкіру. Тож якщо хочете уникнути появи зморшок, не виходьте влітку з дому без крему з SPF50+. До речі, восени і взимку теж потрібно використовувати крем з SPF, але вже зі значенням 15-30.

Патчі під очі. Цей диво-засіб лише за 20 хвилин допомагає прибрати припухлість, освітлити темні круги під очима, розгладити зморшки і зняти всі сліди втоми. При цьому вам не потрібно витрачати на нанесення патчів багато часу – наклейте їх під час сніданку і поєднуйте приємне з корисним

Гель для брів і блиск для губ. Влітку шкіра особливо потребує очищення і зволоження, тож забудьте про агресивний макіяжі. Тим більше, що укладені брови і зволожені губи справді виглядають значно краще, ніж «бойове розфарбування». А щоб шкіра обличчя виглядала ідеально без косметики і тонального крему, не забувайте правильно доглядати за нею.