Ситуація на Тайвані: Аліна Панюта розповіла про ситуацію на Тайвані

Переможниця другого сезону «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) Аліна Панюта розповіла, яка зараз ситуація на Тайвані, які настрої панують у країні, де модель живе і працює вже два роки.

– На Тайвані я вже два роки, спочатку приїхала за модельним контрактом, потім залишилася навчатися в універі, – розповідає Аліна. – Зараз моделінг залишила як part time job, більше концентруюся на навчанні.

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З 24 лютого Аліна активно підтримує Україну в своїх соцмережах, розповідає підписникам з різних країн, що насправді відбувається на її Батьківщині, та навіть створила власний проект:

– Окрім особистих пожертвувань ЗСУ, ми з дівчатами з України, які зараз живуть на Тайвані, створили проект Divchata Power. Це платформа, яка дозволяла тайванцям донатити гроші на підтримку українців, а ми їм у відповідь надсилали тематичні сувеніри: футболки, маски, свічки, креми та ін. з українською символікою. Трохи менше ніж за місяць ми зібрали майже два мільйони гривень, які розподілили між Благодійним фондом «Благомай», що допомагає діткам, які лишилися без батьків, проектом «Місто Добра», що допомагають жінкам і дітям, котрі втратили домівки, та ще частину грошей відправимо на медичне обладнання для поранених.

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Розповіла Аліна і про те, що зараз відбувається на Тайвані, та як почуваються місцеві жителі:

– Усе досить стабільно, звісно, всі слідкують за військовими маневрами Китаю, але подібне тут так часто відбувається, що всі вже звикли, і не надто переймаються. Взагалі мені здається, що місцеві більше бояться коронавірусу (все ще), ніж війни з Китаєм. Усі мої знайомі та друзі позиціонують себе виключно як тайванці і дуже ображаються, коли їх називають китайцями. Можливо, серед людей похилого віку ще залишилися прихильники єдиного Китаю, але їх меншість. Для мене взагалі дивно, що більшість країн не визнає незалежність Тайваню, адже тут свої кордони, візовий режим, президент, демократична політика, яка дуже відрізняється від комуністичного Китаю, своя армія, валюта, та найголовніше – національна свідомість. Як узагалі хтось може вважати Тайвань китайським?

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Аліна також розповіла, що паніки в країні наразі немає:

– Мені здається, паніка розводиться виключно в іноземних ЗМІ. Наприклад, я бачу, що кремлівські пропагандисти дуже спекулюють на цій темі в надії, що потенційний конфлікт на Тайвані відволіче США від допомоги Україні. Але в самому Тайвані паніки немає, всі розуміють, що Китай своїми військовими маневрами лише залякує та провокує США, адже розв’язати війну для Китаю, економіка якого на 80% залежить від зовнішньої торгівлі, рівносильно самогубству. І я думаю, Сі Цзіньпін не настільки хворий маразматик, як путін. До того ж, Китай розуміє, що у випадку військової агресії проти Тайваню США безпосередньо братиме участь у цій війні, адже насправді Тайвань більш важливий гравець на міжнародній економічній арені, аніж Україна, через свою монополію у виробництві напівпровідників. Простіше кажучи, будуть бомбити Тайвань – весь світ залишиться без нових комп’ютерів і телефонів. Тому він почувається більш захищеним.

Що важливо, за словами Аліни Панюти, на в Тайвані дуже підтримують Україну:

– Усі тайванці дуже підтримують Україну й засуджують агресію росії на державному та народному рівнях. Тайвань приєднався до економічних санкцій, відправляє гуманітарну допомогу переселенцям з України у Східній Європі, фінансував післявоєнну відбудову Бучі. Майже кожні вихідні у Тайбеї біля російського консульства відбуваються мітинги на підтримку України тощо. Якщо ви дивилися в новинах, як тайванці зустрічали Пелосі в аеропорту, то, мабуть, звернули увагу, що багато людей були вдягнуті в синьо-жовте і тримали прапори України. Підтримка Тайваню колосальна!

Аліна зізналася, що дуже чекає на завершення війни в Україні, бо хоче повернутися додому й побачити рідних:

– Я дуже скучила за Україною і батьками, яких не бачила вже два роки, тому щойно ми переможемо, одразу приїду! Але певно на місяць-півтора, не більше. Зараз у планах – продовжувати навчання та вдосконалювати китайську. А там побачимо.

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