Як легко прокидатися вранці: поради від Соні Плакидюк

Fashion&celebrity-фотографиня та експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) поділилася лайфхаками, які стануть у нагоді кожному

Пандемія коронавірусу порушила режим практично всім – віддалена праця дозволила прокидатися пізніше звичайного і займатися хатніми справами паралельно з робочими. Щоправда, повернутися до докарантинного ритму вдалося не всім. Якщо ви належите до «щасливчиків», які досі не можуть вранці відірвати себе від подушки, пропонуємо кілька лайфхаків від Соні Плакидюк — fashion&celebrity-фотографині та експертки реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

Як легко прокинутися: лайфхаки від Соні Плакидюк

Не їжте на ніч. Це одне з головних правил Соні, і воно працює безвідмовно. Фотографиня вже більше року «сидить» на інтервальному голодуванні і не їсть після 17:00 – це допомагає і фігуру в формі тримати, і почуватися бадьорішою. Попереджаємо: не переходьте на інтервальне голодування без консультації лікаря! Спіть із прочиненим вікном і в масці для сну. Достатня кількість кисню в кімнаті разом з маскою забезпечить глибокий сон. Мотивуйте себе на ранні підйоми.

— Вигадайте з вечора щось приємне. Це може бути смачний сніданок або перегляд нової серії улюбленого серіалу — словом, те, заради чого буде легше піднятися з ліжка, — зазначила експертка модельного реаліті Нового каналу.

І головне (хоч і найскладніше) – не піддавайтеся спокусі кілька разів переставити будильник!

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